Dictaron prisión preventiva para el segundo adolescente detenido por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal

El segundo adolescente detenido en la causa por el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal quedó en prisión preventiva por 90 días. La medida fue dispuesta por el juez juvenil José Boaglio en una audiencia realizada este jueves en los tribunales de esa ciudad.

Se trata de N.C., de 16 años, cuyos datos personales se preservan por tratarse de un menor de edad. En la audiencia, la fiscal de menores Carina Gerbaldo lo imputó como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado, en el marco del ataque armado ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno, donde fue asesinado Ian Cabrera.

De este modo, el adolescente continuará detenido bajo régimen cerrado por el plazo de 90 días, tal como había solicitado la Fiscalía luego de formalizar la imputación. La audiencia se desarrolló a puertas cerradas y bajo estricto hermetismo, con un cuarto intermedio posterior a la acusación antes de que el magistrado resolviera la situación procesal del menor.

Según la atribución fiscal, N.C. tuvo una participación secundaria en el hecho investigado. La calificación legal incluye homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas, en concurso real.

El adolescente había sido detenido el lunes 6 de abril en un operativo realizado en la intersección de las rutas 11 y 4, en inmediaciones del peaje de Nelson, como resultado de tareas de seguimiento y control sobre domicilios y personas de interés para la investigación.

La resolución judicial conocida este jueves representa un nuevo avance en la causa, que continúa en etapa investigativa para determinar con precisión el grado de participación de los involucrados en el ataque que conmocionó a la comunidad educativa de San Cristóbal.