Fuerte rechazo de FESTRAM a la nueva Ley de Municipios

FESTRAM expresó su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Municipios, en vísperas de su tratamiento en la Legislatura provincial, y advirtió sobre posibles consecuencias negativas para los trabajadores y las administraciones locales.

A través de un comunicado, la entidad sindical cuestionó la iniciativa impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, al sostener que el proceso de elaboración de la norma no contempló una participación real de los sectores involucrados. En ese sentido, señalaron que, si bien se promovieron instancias de diálogo, las decisiones “ya se encontraban adoptadas”.

Desde FESTRAM compararon la situación con lo ocurrido durante el tratamiento de la reforma previsional en 2024, al considerar que aquella medida implicó una quita de derechos para trabajadores activos y pasivos. En esa línea, manifestaron su preocupación por que el nuevo marco legal tenga efectos similares.

El gremio también enmarcó su posicionamiento en el contexto nacional, al advertir sobre un escenario de “restricción de derechos y garantías”, lo que —según indicaron— podría profundizar el impacto de la reforma en el ámbito local.

Por otra parte, la federación alertó sobre un posible riesgo en los recursos que reciben municipios y comunas, y planteó la necesidad de garantizar un esquema de coparticipación provincial que asegure igualdad de condiciones entre las distintas jurisdicciones.

Finalmente, desde la organización convocaron a las autoridades locales a pronunciarse sobre la iniciativa y a defender mecanismos que garanticen tanto el financiamiento de los gobiernos municipales como condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector.