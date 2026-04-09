El conflicto Bauen-Pilay llega a la legislatura: piden la intervención de la Secretaría de Comercio

Por Santotomealdía



A partir de los reclamos de ahorristas por presuntos incumplimientos en planes de vivienda, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto de comunicación para pedir la intervención del Poder Ejecutivo, a través de las áreas de Defensa del Consumidor, frente a la situación que involucra a Pilay S.A. y sus empresas vinculadas.

La iniciativa pone el foco en la situación de un número significativo de familias santafesinas que denuncian irregularidades en el marco de estos sistemas de ahorro previo. Entre los principales reclamos se mencionan demoras en los plazos de entrega, cambios en la localización de las unidades y modificaciones en las condiciones originalmente pactadas.

En ese contexto, el proyecto plantea la necesidad de que el Estado provincial actúe como mediador y conciliador, con el objetivo de encauzar institucionalmente las denuncias, garantizar canales de diálogo y facilitar acuerdos entre las partes. “Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual. Para ello el Ejecutivo cuenta con la Secretaría de Comercio, que debe terciar para garantizar una relación simétrica entre los consumidores y las empresas”, sostuvo Rabbia.

El legislador aclaró que la intervención solicitada no implica determinar responsabilidades judiciales, tarea que corresponde a los organismos competentes, sino asegurar mecanismos adecuados de mediación que permitan atender los reclamos y avanzar en la recomposición de los derechos afectados.

En paralelo, el tema ya tuvo instancias de tratamiento institucional. El pasado miércoles se desarrolló una jornada de trabajo en la ciudad de Santa Fe. Por la mañana, la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados recibió en audiencia a un grupo de ahorristas damnificados, quienes expusieron demoras que exceden los plazos contractuales, cambios unilaterales en las condiciones y modificaciones en las zonas de construcción originalmente acordadas.

Por la tarde, Rabbia participó además de un encuentro en el Centro de Educación, Servicio y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), convocado por su vicepresidente Juan Marcos Aviano, que permitió acercar a las partes y dar continuidad al reclamo.