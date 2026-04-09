Con sello argentino, Atlético de Madrid venció a Barcelona en el Camp Nou

Atlético de Madrid dio un golpe importante en la ida de los cuartos de final de la Champions League al imponerse 2-0 sobre Barcelona en el Camp Nou, en un partido que tuvo un marcado sello argentino. Las intervenciones de Juan Musso en el arco y la jerarquía de Julián Álvarez en ataque fueron determinantes para un triunfo histórico, que además cortó una larga racha sin victorias del equipo de Diego Simeone en ese escenario.

El conjunto madrileño construyó su ventaja a partir de la eficacia y la solidez defensiva, incluso frente a un rival que dominó la posesión durante largos pasajes y que, pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos, nunca resignó su vocación ofensiva.

La figura de la noche fue Álvarez, decisivo en el momento clave del partido. A los 41 minutos del primer tiempo, el delantero argentino inició la jugada que derivó en la expulsión de Pau Cubarsí y, de ese tiro libre, sacó un remate preciso que se metió en un ángulo para abrir el marcador. Fue un gol de alto impacto, tanto por su ejecución como por el contexto en el que llegó.

El cordobés volvió a mostrar su mejor versión en el plano internacional, donde atraviesa un presente destacado. Con este tanto alcanzó los nueve goles en la actual edición del torneo, convirtiéndose en el máximo anotador del club en una misma Champions y consolidándose como una de las piezas clave del equipo de Simeone.

En defensa, el otro gran protagonista fue Musso. El arquero argentino respondió con seguridad cada vez que fue exigido y resultó fundamental para sostener la ventaja. Sumó siete atajadas, varias de ellas ante Marcus Rashford, y tuvo intervenciones determinantes que evitaron el empate cuando el partido todavía estaba abierto.

También hubo participación argentina en otros sectores del equipo. Nahuel Molina tuvo un duelo exigente por su sector ante Rashford, mientras que Giuliano Simeone protagonizó la jugada que derivó en la expulsión del defensor catalán, al atacar el espacio a espaldas de la defensa.

En el complemento, pese a tener un jugador menos, Barcelona adelantó sus líneas y buscó el empate con insistencia, pero se encontró con una defensa firme y un arquero en gran nivel. Atlético resistió y encontró el segundo gol en el tramo final, cuando Alexander Sorloth capitalizó un centro para ampliar la diferencia.

Más allá del resultado, el equipo de Simeone mostró una actuación sólida en un escenario históricamente adverso y logró sostener su arco en cero por primera vez en esta edición del torneo. Con una ventaja importante, aunque no definitiva, el Atlético llegará mejor posicionado al partido de vuelta en el Metropolitano, donde buscará sellar la clasificación a semifinales.