Tregua en riesgo: Irán rechaza frenar su programa nuclear y amenaza con romper el alto al fuego

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas luego de que Irán advirtiera que responderá con represalias si Israel mantiene su ofensiva en el Líbano, en un contexto en el que el reciente alto el fuego —de menos de 48 horas— muestra señales de extrema fragilidad.

Desde Teherán, las autoridades endurecieron su postura y rechazaron de plano cualquier intento de limitar su programa nuclear. El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, aseguró que las exigencias de Estados Unidos y sus aliados para restringir el enriquecimiento de uranio “quedarán enterradas”, en referencia a uno de los principales puntos de conflicto con Washington y Tel Aviv.

El programa nuclear iraní continúa siendo una de las principales líneas rojas en la disputa. Mientras Estados Unidos sostiene que Irán está cerca de desarrollar un arma atómica —una afirmación que no fue confirmada por el organismo internacional de control nuclear—, el gobierno iraní insiste en avanzar sin aceptar condicionamientos externos. En ese marco, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su postura de que no permitirá el enriquecimiento de uranio por parte de la república islámica.

En paralelo, Irán advirtió que la continuidad de los ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah en territorio libanés podría hacer caer el acuerdo de tregua. Desde Teherán señalaron que esas acciones tendrán “costes explícitos” y provocarían “fuertes respuestas”, lo que vuelve a poner en duda la continuidad del entendimiento alcanzado recientemente.

La advertencia se da luego de una nueva ofensiva aérea de Israel sobre Beirut, que dejó el día más mortífero en el Líbano desde el inicio del conflicto a fines de febrero. En ese marco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que durante los bombardeos fue abatido Ali Youssef Kharshi, un estrecho colaborador del líder de Hezbollah, Naim Qassem.

A través de sus redes sociales, Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes continuarán atacando objetivos vinculados al grupo en cualquier punto donde sea necesario, y difundió imágenes de los operativos sobre infraestructuras que calificó como “terroristas” en el sur del Líbano.

El cruce de amenazas, los ataques en curso y las diferencias en torno al alcance del alto el fuego configuran un escenario de alta volatilidad, en el que cualquier movimiento podría derivar en una nueva escalada del conflicto en la región.

