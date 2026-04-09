River resistió con diez y rescató un empate ante Blooming por la Copa Sudamericana

River empató 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en el inicio del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, en un partido condicionado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta. El equipo de Eduardo Coudet jugó durante 87 minutos con un hombre menos, logró ponerse en ventaja con un gol de Sebastián Driussi y sostuvo un punto que terminó teniendo valor por el contexto.

El conjunto “millonario” abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Fabricio Bustos envió un preciso centro al segundo palo y Driussi definió de volea, con un remate que pegó en el palo antes de meterse. Sin embargo, en el arranque del complemento, Blooming llegó al empate: a los 7 minutos, Anthony Vásquez empujó a la red un centro desde la izquierda tras una intervención a medias del arquero Santiago Beltrán.

El partido cambió por completo a los 3 minutos de juego, cuando Martínez Quarta vio la tarjeta roja directa por una falta como último hombre sobre Bayrón Garcés. A partir de allí, River se replegó y apostó a sostener el orden defensivo, mientras el conjunto boliviano asumió el protagonismo con la pelota.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo argentino logró equilibrar el desarrollo durante varios pasajes e incluso generó algunas situaciones claras. La más nítida estuvo en los pies de Facundo Colidio, que desperdició una chance con el arco libre tras un error del arquero Braulio Uraezaña.

Blooming, por su parte, contó con aproximaciones principalmente a través de remates de media distancia y jugadas aéreas, aunque se encontró con respuestas firmes de Beltrán, que sostuvo el empate en momentos clave.

Con el correr de los minutos, River priorizó el orden y el desgaste físico para resistir, y terminó rescatando un punto en un escenario adverso. En la próxima fecha, el equipo de Coudet será local ante Carabobo de Venezuela, mientras que Blooming visitará a Red Bull Bragantino.