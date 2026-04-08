Ataques de Israel en Líbano dejan al menos 182 muertos y casi 900 heridos

Los ataques aéreos lanzados por Israel sobre el Líbano dejaron al menos 182 personas muertas y unas 890 heridas, según informó el Ministerio de Salud libanés, en lo que representa una de las jornadas más violentas del conflicto en la región.

La ofensiva fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que indicaron que los bombardeos estuvieron dirigidos contra objetivos de Hezbolá en Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del Líbano. Previamente, se habían emitido advertencias de evacuación a la población civil.

De acuerdo con el ejército israelí, se trató de la mayor oleada de ataques desde el inicio del conflicto, con más de 100 centros de mando y bases militares alcanzadas. El ministro de Defensa, Israel Katz, sostuvo que el objetivo eran “cientos de operativos” del grupo.

Sin embargo, desde el gobierno libanés denunciaron que los ataques impactaron sobre “cientos de civiles pacíficos y desarmados”, y anunciaron que este jueves será jornada de luto nacional.

Las cifras difundidas por las autoridades sanitarias fueron calificadas como preliminares, en medio de una situación que continúa en desarrollo y con tareas de rescate en curso. Imágenes difundidas tras los bombardeos muestran edificios destruidos, vehículos dañados y columnas de humo en distintas zonas.

El recrudecimiento de la violencia se da en un contexto de alta tensión regional, pese a un reciente alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, acuerdo del cual Líbano no forma parte, según aclaró la Casa Blanca.

En este escenario, la ONU condenó los ataques. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la magnitud de la destrucción es “horrible” y advirtió que pone en riesgo la frágil estabilidad en la región.

Por su parte, desde Irán y grupos aliados se multiplicaron las advertencias. La Guardia Revolucionaria aseguró que responderá si continúan las agresiones, mientras que una milicia iraquí respaldada por Teherán también amenazó con retomar acciones contra Israel.

El conflicto, lejos de desescalar, suma nuevos episodios que incrementan el riesgo de una expansión regional.