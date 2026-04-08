A último momento, Trump frena el ataque a Irán y acuerda un alto el fuego

El presidente de Donald Trump anunció este martes que aceptó suspender durante dos semanas los bombardeos y ataques contra Irán, a partir de una propuesta impulsada por Pakistán, cuando faltaba poco más de una hora para que venciera el ultimátum que Washington había fijado para que Teherán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz.

La iniciativa contempla un alto el fuego de carácter bilateral que también incluye a Israel y Líbano, mientras que las negociaciones de paz comenzarán el próximo viernes en Islamabad, la capital pakistaní.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump confirmó la decisión tras mantener conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército Asim Munir. Allí sostuvo que la suspensión de las operaciones militares estará sujeta a que Irán garantice la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

El mandatario aseguró que Estados Unidos ya cumplió sus objetivos militares y que existe un avance significativo hacia un acuerdo de paz de largo plazo en la región. En ese sentido, reveló que recibió una propuesta de diez puntos por parte de Irán que considera una base viable para avanzar en las negociaciones, aunque estimó que el plazo de dos semanas será clave para cerrar los aspectos pendientes.

El anuncio se produjo en un contexto de máxima tensión internacional. Horas antes, Trump había advertido que podría lanzar un ataque masivo si no se alcanzaba un acuerdo antes del plazo fijado, lo que generó una fuerte reacción tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En paralelo, miles de iraníes se movilizaron y se apostaron en infraestructuras estratégicas como puentes y centrales eléctricas, en un intento de disuadir posibles bombardeos.

Las declaraciones del presidente también generaron críticas a nivel internacional. El papa León XIV calificó las amenazas como “inaceptables”, mientras que en el ámbito político estadounidense surgieron cuestionamientos desde sectores demócratas, que incluso evaluaron mecanismos constitucionales para limitar su accionar.

Por su parte, Sharif había señalado previamente que los esfuerzos diplomáticos avanzaban de manera sostenida y con perspectivas concretas de alcanzar una solución pacífica. En esa línea, destacó el rol de los actores internacionales involucrados en la negociación, entre ellos el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

De este modo, la decisión de suspender las hostilidades abre una ventana diplomática en medio de un conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional y cuyo desenlace aún es incierto.