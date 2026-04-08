Boca fue más, ganó en Chile y arrancó con el pie derecho en la Libertadores

Boca comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2026 al derrotar 2-1 a Universidad Católica de Chile como visitante, en el Claro Arena, por la primera fecha del Grupo D. Leandro Paredes, a los 15 minutos del primer tiempo, y Adam Bareiro, a los 19 del complemento, marcaron los goles del equipo de Claudio Úbeda, mientras que Juan Díaz descontó a los 37 de la segunda etapa.

En el desarrollo del partido, Boca logró imponerse desde el juego, aunque le costó traducir esa superioridad en el marcador. Abrió la cuenta en su primera llegada clara con un preciso remate de Paredes desde afuera del área y, a partir de allí, manejó la pelota y generó varias situaciones, pero sin la contundencia necesaria para ampliar la ventaja antes del descanso.

En el complemento mantuvo el control y encontró el segundo gol tras una buena jugada colectiva que terminó con la definición de Bareiro. Sin embargo, cuando parecía tener el partido resuelto, una desatención defensiva le permitió al conjunto chileno descontar y meterse nuevamente en juego en los minutos finales.

Más allá de ese cierre con algo de incertidumbre, Boca dejó una imagen positiva en su debut: fue superior en gran parte del encuentro, generó las mejores situaciones y se llevó un triunfo importante fuera de casa para empezar a encaminar su clasificación en el certamen continental.

Con este resultado, el “Xeneize” suma sus primeros tres puntos y se ubica como líder de la zona, mientras que el conjunto chileno quedó sin unidades. En la próxima fecha, Boca recibirá a Barcelona de Ecuador el martes 14 de abril a las 21, en tanto que Universidad Católica visitará a Cruzeiro el miércoles 15 desde las 19.