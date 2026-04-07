Champions League: Bayern Munich venció al Real Madrid como visitante y tomó ventaja

El Bayern Munich dio un golpe de autoridad en el inicio de los cuartos de final de la UEFA Champions League al imponerse por 2 a 1 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por el encuentro de ida.

El conjunto alemán fue superior durante gran parte del encuentro y logró traducir ese dominio en el marcador. Desde el inicio manejó la posesión y generó las situaciones más claras, aunque también contó con la figura del arquero Manuel Neuer, clave para sostener la ventaja en momentos determinantes.

La apertura del marcador llegó cerca del cierre del primer tiempo, cuando el colombiano Luis Díaz culminó una gran jugada colectiva para poner el 1 a 0. Ya en el complemento, el Bayern volvió a golpear rápidamente: tras una pérdida del local en la salida, Harry Kane definió con precisión desde la puerta del área y estiró la diferencia.

El equipo español intentó reaccionar y encontró el descuento a través de Kylian Mbappé, que aprovechó un centro desde la derecha para poner el 2 a 1. Sin embargo, no le alcanzó para evitar la derrota en su casa.

Pese a la ventaja alemana, la serie permanece abierta de cara a la revancha en Alemania, donde el Bayern buscará sellar la clasificación ante un rival que históricamente ha demostrado capacidad de reacción en el plano europeo.

Arsenal pegó sobre el final

En el otro cruce, el Arsenal consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1 a 0 al Sporting Lisboa en Portugal.

El encuentro fue parejo y con pocas situaciones claras, en un contexto en el que el conjunto inglés llegaba golpeado por resultados recientes. El local tuvo las primeras oportunidades, pero no logró concretarlas, mientras que Arsenal mostró dificultades para imponer su juego.

La diferencia llegó en el cierre del partido, cuando Kai Havertz, que había ingresado desde el banco, aprovechó una asistencia de Gabriel Martinelli y definió con eficacia para marcar el único gol de la noche.

El resultado le da ventaja al equipo londinense de cara a la revancha en Inglaterra, aunque la serie continúa abierta frente a un Sporting que, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones.