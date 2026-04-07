Estambul: un atacante muerto en un tiroteo frente al consulado israelí

Un tiroteo registrado este martes frente al consulado de Israel en Estambul dejó como saldo un atacante muerto y al menos dos personas heridas, además de dos policías con lesiones leves, según informaron autoridades locales.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la sede diplomática y derivó en un enfrentamiento armado entre los agresores y las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el gobernador de la zona, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridos durante el intercambio de disparos.

Según precisó el ministro del Interior, Mustafa Ciftci, los sospechosos habían llegado a la ciudad a bordo de un vehículo alquilado desde la localidad de Izmit. Además, indicó que uno de ellos tendría vínculos con una organización extremista, aunque sin brindar mayores detalles. Medios locales señalaron que podría tratarse del grupo Estado Islámico.

Las primeras versiones indicaban un número mayor de víctimas, pero con el correr de las horas la información fue actualizada por las autoridades. En tanto, se confirmó que dos de los agresores eran hermanos y que uno de ellos contaba con antecedentes por delitos vinculados a drogas.

Durante el ataque, los agresores utilizaron armas de largo alcance, lo que generó una rápida respuesta policial. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran el momento del enfrentamiento, con efectivos buscando cobertura mientras se escuchan disparos y un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Tras el hecho, el área cercana al consulado quedó fuertemente custodiada por fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores informaron que el edificio se encontraba vacío al momento del ataque.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión las conexiones de los agresores, en un contexto de alta tensión en la región.