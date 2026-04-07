Un muerto y 27 heridos tras el choque de un tren y un camión en Francia

Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión en el norte de Francia, dejando como saldo la muerte del conductor de la formación y al menos 27 personas heridas, según informaron medios locales.

El accidente ocurrió en un paso a nivel ubicado en las cercanías de Mazingarbe, en el departamento de Pas-de-Calais. El tren, que transportaba a más de 240 pasajeros, cubría el trayecto entre Dunkerque y París.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuerte impacto provocó el descarrilamiento del primer vagón, lo que derivó en un amplio operativo de emergencia. Todos los pasajeros fueron evacuados y trasladados a un polideportivo cercano, donde recibieron asistencia médica.

Como consecuencia del siniestro, el servicio ferroviario se vio interrumpido en varias líneas de la región mientras trabajaban los equipos de rescate y seguridad.

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, confirmó que se dirigía hacia el lugar del accidente junto al titular de la empresa ferroviaria estatal, Jean Castex, para supervisar las tareas y seguir de cerca la situación.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del choque, en un hecho que vuelve a poner en foco la seguridad en los cruces ferroviarios.