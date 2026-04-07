Internacionales — 07.04.2026 —
Un muerto y 27 heridos tras el choque de un tren y un camión en Francia
El siniestro ocurrió en un paso a nivel en el norte del país y provocó el descarrilamiento de un vagón. Por el hecho, falleció el maquinista de la formación unos 200 pasajeros debieron ser evacuados.
Un tren de alta velocidad chocó este martes contra un camión en el norte de Francia, dejando como saldo la muerte del conductor de la formación y al menos 27 personas heridas, según informaron medios locales.
El accidente ocurrió en un paso a nivel ubicado en las cercanías de Mazingarbe, en el departamento de Pas-de-Calais. El tren, que transportaba a más de 240 pasajeros, cubría el trayecto entre Dunkerque y París.
De acuerdo con las primeras informaciones, el fuerte impacto provocó el descarrilamiento del primer vagón, lo que derivó en un amplio operativo de emergencia. Todos los pasajeros fueron evacuados y trasladados a un polideportivo cercano, donde recibieron asistencia médica.
Como consecuencia del siniestro, el servicio ferroviario se vio interrumpido en varias líneas de la región mientras trabajaban los equipos de rescate y seguridad.
El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, confirmó que se dirigía hacia el lugar del accidente junto al titular de la empresa ferroviaria estatal, Jean Castex, para supervisar las tareas y seguir de cerca la situación.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del choque, en un hecho que vuelve a poner en foco la seguridad en los cruces ferroviarios.