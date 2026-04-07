Artemis II completó un histórico sobrevuelo lunar y recopiló datos clave

La misión Artemis II marcó un nuevo hito en la exploración espacial al llevar a su tripulación a la mayor distancia alcanzada por seres humanos desde la Tierra, superando registros históricos de la era Apolo y consolidando el regreso a la Luna como objetivo estratégico.

A bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alcanzaron una distancia superior a los 400.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para vuelos tripulados. La nueva marca quedó establecida en 406.778 kilómetros de nuestro planeta.

El momento más destacado de la misión fue el sobrevuelo de la Luna, que se extendió durante más de siete horas. Durante ese período, la tripulación realizó observaciones detalladas de la superficie, incluyendo la cara oculta, y capturó imágenes de alta resolución de formaciones geológicas, cráteres y antiguas coladas de lava.

Entre los puntos de interés, los astronautas analizaron la Cuenca Oriental, una de las estructuras de impacto más grandes del satélite, y también identificaron regiones cercanas al Polo Sur, consideradas clave para futuras misiones por la posible presencia de hielo y otros recursos.

El paso por la cara oculta implicó una interrupción total de las comunicaciones durante unos 40 minutos, un fenómeno habitual en este tipo de trayectos. Tras retomar el contacto, la tripulación fue testigo de un eclipse solar que se prolongó por casi una hora, lo que permitió estudiar la corona del Sol desde una ubicación privilegiada.

Desde la Nasa supervisan el desarrollo de la misión.

Además de los objetivos científicos, la misión incluyó momentos simbólicos, como la propuesta de nombres para cráteres aún no identificados y la comunicación con autoridades en la Tierra, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras completar las tareas de observación, la nave inició su regreso a la Tierra, un trayecto que demandará varios días y que concluirá con el amerizaje previsto en el Océano Pacífico. Durante el viaje de vuelta, está prevista una comunicación inédita con la Estación Espacial Internacional.

Desde la NASA destacaron que la misión no incluyó un alunizaje, ya que el objetivo principal fue poner a prueba los sistemas de la nave con tripulación a bordo. Este paso resulta clave dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte.

El éxito de Artemis II abre así el camino hacia la próxima etapa del programa, que prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972, con el apoyo de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin.