Movilidad sustentable: Santa Fe consolida una política de Estado con crecimiento récord y proyección a futuro

El uso de vehículos híbridos y eléctricos cada vez es más común en la provincia y eso se debe, en parte, a que están exentos del pago de patente durante cinco años. En 2025, Santa Fe registró 1750 autos de este tipo, un 250% más que en 2022. Este beneficio está incluido en la Ley N° 13.781 de Promoción a la Industrialización de Vehículos Eléctricos y de Energías Alternativas, sancionada en 2018. “Es un proceso que iniciamos en 2016, hace diez años, cuando la movilidad eléctrica era apenas una tendencia incipiente, y en Santa Fe tuvimos la visión estratégica de fomentar su desarrollo. Hoy vemos resultados concretos de aquella decisión”, afirmó Joaquín Blanco, diputado provincial y autor de la ley.

El crecimiento del sector muestra una tendencia exponencial: en 2022, la inscripción de estos vehículos fue de 622 y para 2026 se proyecta superar las tres mil unidades. Rosario encabeza este proceso, con 648 autos inscriptos sólo en los tres primeros meses de este año, cifra que supera ampliamente la de 2024, cuando hubo 524, y que seguramente supere la de 2025, cuando hubo 869.

“La curva ascendente no responde solo al mercado, sino a una política pública sostenida que generó confianza. Cuando el Estado da señales claras y las mantiene en el tiempo, los ciudadanos responden”, sostuvo el legislador.

Blanco remarcó la importancia de sostener políticas públicas que impulsen el desarrollo tecnológico y promoviendo el ahorro para las familias: “Un vehículo híbrido enchufable puede consumir hasta tres veces menos combustible que uno convencional, lo que se traduce en un ahorro cercano al 40% para los usuarios al optar por la carga eléctrica”. Además, remarcó el impacto ambiental positivo: “Reducir el consumo de combustibles implica también disminuir las emisiones y mejorar la calidad del aire, algo fundamental en ciudades como Rosario y Santa Fe”.

El diputado también señaló que esta política contribuye a una mayor autonomía provincial. “Fomentar la movilidad eléctrica es avanzar hacia una soberanía energética a escala cotidiana, reduciendo la dependencia de variables externas como el precio del petróleo o los conflictos internacionales”, explicó.

Respecto a los incentivos, Blanco afirmó que “la exención del impuesto a la patente por cinco años fue clave para que más santafesinos apuesten por estos vehículos. A eso se sumó la digitalización del trámite, que simplifica el acceso y mejora la eficacia de la política pública”. De cara al futuro, el legislador planteó nuevos desafíos: “El próximo paso es avanzar en una tarifa diferencial para la carga nocturna de vehículos eléctricos. Es una medida que puede incentivar aún más su uso y optimizar la red eléctrica sin grandes inversiones”.

Finalmente, Blanco remarcó la necesidad de continuar con una estrategia articulada: “El espíritu de la ley siempre fue el trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado, el sector productivo, el ámbito académico y la sociedad civil. Seguir por este camino es honrar el compromiso de construir una provincia más saludable, productiva y moderna”.