Detienen a un menor por su presunto vínculo con el ataque en San Cristóbal y confirman que es punible

Un adolescente fue detenido este lunes en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido la semana pasada en la escuela "Mariano Moreno" de San Cristóbal, hecho en el que murió un alumno de 13 años y otros ocho resultaron heridos.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones y la Guardia Provincial en la ruta nacional 11, a la altura de Nelson, donde el menor fue interceptado mientras se trasladaba en una camioneta junto a sus padres. Según se informó, el joven sería oriundo de la misma ciudad y está bajo sospecha de haber tenido algún grado de conocimiento previo sobre el ataque.

Desde el Gobierno provincial, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, y el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, confirmaron la detención y señalaron que se trata de un menor punible, por lo que enfrentará un proceso en el marco del régimen penal juvenil.

Galfrascoli explicó que el operativo fue resultado de tareas investigativas previas y de un seguimiento sobre personas de interés. En ese sentido, indicó que la vinculación del detenido con el caso surgió a partir de la investigación por el homicidio de Ian Cabrera, aunque aclaró que el rol específico que se le atribuye será definido en la audiencia de imputación.

Virginia Coudannes y Rolando Galfrascoli dieron detalles de la nueva detención. (Foto: GSF)

Vale recordar que días atrás el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio Público de la Acusación, había dado a conocer que la pesquisa permitió reconstruir distintos momentos previos y posteriores al hecho, y afirmó que el ataque “tuvo una cierta planificación”. En esa línea, remarcó que se trabaja sobre la trama de vínculos del autor del tiroteo.

El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado a la escuela Mariano Moreno y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, murió Ian Cabrera, de 13 años, mientras que otros alumnos sufrieron heridas de distinta gravedad. El atacante fue reducido por personal del establecimiento y luego aprehendido por la policía. Si bien el autor del ataque es un menor no punible, la Justicia dispuso diversas medidas que no trascendieron por haber sido declaradas "confidenciales".

Las autoridades indicaron además que la causa podría tener derivaciones más amplias, ya que no se descarta la existencia de conexiones que excedan el ámbito local e incluso el país, lo que forma parte de las líneas de investigación en curso.