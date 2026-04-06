Escala la tensión en el golfo Pérsico: Irán advierte que el estrecho de Ormuz “jamás volverá a ser como era”

Irán advirtió que el estrecho de Ormuz “jamás volverá a ser como era”, en un nuevo mensaje dirigido principalmente a Estados Unidos e Israel, en el marco de la creciente tensión en el golfo Pérsico. La declaración fue realizada por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que además afirmó que se encuentra preparando operativos para establecer “un nuevo orden” en la región.

Las fuerzas iraníes reiteraron que el estratégico paso marítimo continuará bajo condiciones restrictivas, especialmente para los países que considera adversarios. En ese sentido, remarcaron que la situación actual representa un cambio estructural en el control del estrecho, una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

Tras lo que calificaron como una “agresión estadounidense-israelí”, Irán avanzó con el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, lo que impactó directamente en el mercado energético global. Según indicaron, la medida implicó que no saliera “ni una sola gota de petróleo” por vía marítima, lo que contribuyó al aumento en los precios internacionales de los combustibles.

Desde el CGRI ya habían advertido previamente que los buques de Estados Unidos y sus aliados no pueden atravesar el estrecho, mientras que Washington propuso la creación de una coalición naval para garantizar el tránsito. Sin embargo, varios países, incluidos aliados dentro de la OTAN, rechazaron participar militarmente en la zona.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el paso no se encuentra completamente cerrado, sino restringido para determinadas naciones. En ese marco, explicó que países considerados aliados, como China, Rusia, India, Irak y Pakistán, continúan teniendo autorización para transitar por el estrecho.