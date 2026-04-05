Irán rechazó el ultimátum de Trump y lanzó ataques con misiles y drones en Medio Oriente

El gobierno de Irán rechazó el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respondió con una ofensiva con drones y misiles sobre objetivos en Israel y Kuwait, en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente.

La reacción se produjo luego de que Trump exigiera la apertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de desatar “el infierno” y atacar infraestructura clave iraní. Frente a esto, desde la conducción militar iraní lanzaron una advertencia directa: “Se les abrirán las puertas del infierno”, en palabras del general Ali Abdollahi Aliabadi.

Desde Teherán calificaron el mensaje del mandatario estadounidense como una postura “desequilibrada” y sin sustento político, y ratificaron que no cederán ante presiones externas. En ese sentido, advirtieron que cualquier intento de imposición será respondido con acciones concretas.

La escalada se da en un contexto ya deteriorado, tras un ataque cercano a una instalación nuclear iraní, que obligó a evacuaciones y elevó el nivel de alerta. Además, el conflicto se arrastra desde fines de febrero, con operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel en la región.

Durante la jornada, tanto Israel como Kuwait activaron sus sistemas de defensa aérea ante nuevos ataques atribuidos a Irán, mientras que el ejército israelí también reportó lanzamientos de misiles desde Yemen, lo que amplía el alcance del conflicto.

En este escenario, la disputa por el control del estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético global— se consolida como uno de los principales focos de tensión internacional, con amenazas cruzadas, acciones militares en curso y sin señales de desescalada en el corto plazo.