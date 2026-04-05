Doce años de cárcel para un hombre por abuso sexual agravado contra una menor en Sauce Viejo

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que un hombre identificado como Nicolás Jesús González, de 35 años, fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en la localidad de Sauce Viejo.

De acuerdo al comunicado oficial, la sentencia fue dispuesta por la jueza Susana Luna en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la fiscal Vivian Galeano representó al MPA.

Según precisó la funcionaria judicial, el condenado cometió el abuso cuando la víctima transitaba los primeros años de la escuela primaria, en una ocasión en la que había quedado a su cuidado debido a que su madre se había ausentado para realizar un trámite. En ese contexto, González se aprovechó de la situación para perpetrar el delito.

El MPA indicó además que el hombre logró mantener en silencio a la víctima mediante amenazas de muerte, lo que prolongó la situación hasta que la niña pudo relatar lo sucedido. Tras ello, la madre radicó la denuncia de forma inmediata, lo que permitió el avance de la investigación.

En el comunicado, la fiscal Galeano remarcó que la corta edad de la víctima, la diferencia etaria con el agresor, la modalidad del hecho y las amenazas constituyen elementos de gravedad, ya que interfieren en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de la niña.

Finalmente, el organismo detalló que González fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en concurso con promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y el vínculo existente.