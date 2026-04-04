Paritaria municipal: para Jubilados de ASTEOM, el acuerdo "no es el deseado pero es el posible"

Con el reciente acuerdo paritario ya en marcha, la Comisión de Jubilados de ASTEOM dio a conocer su postura sobre el impacto que tendrá la recomposición salarial en el sector pasivo.

A través de un comunicado, el espacio señaló que los jubilados municipales percibirán los incrementos con un diferimiento de 30 días respecto de los trabajadores activos. En ese marco, detallaron que se aplicará un 5,3% correspondiente a marzo —aún con reajuste pendiente—, un 4,6% en mayo y un 3% en junio, todos calculados sobre la base salarial de enero de 2026.

De acuerdo a lo expresado, el incremento total para el primer semestre alcanzará el 15,5%, contemplando además un 2,6% ya abonado con los haberes de marzo.

Desde la comisión reconocieron que el resultado de la negociación “no es el aumento deseado”, aunque remarcaron que se trata del “aumento posible” en el actual contexto. En ese sentido, consideraron que las mejoras no se alejaron de los parámetros definidos para otros sectores estatales de la provincia.

No obstante, destacaron la importancia de sostener el ámbito paritario como herramienta para la actualización de haberes. Según indicaron, este mecanismo resulta clave para que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe pueda trasladar los incrementos a jubilados y pensionados municipales.

Cabe recordar que el acuerdo salarial alcanzado días atrás entre la FESTRAM y los gobiernos locales estableció subas escalonadas para los trabajadores activos y contempló expresamente su impacto en el sector pasivo.

Finalmente, desde la Comisión de Jubilados señalaron que las negociaciones paritarias continuarán en julio, instancia en la que se volverá a discutir la evolución de los salarios en el segundo semestre del año.