Sin acuerdo en paritarias, FESTRAM decretó un paro de 72 horas

La negociación paritaria de los trabajadores municipales en la provincia volvió a tensarse y derivó en la confirmación de una medida de fuerza. Tras la audiencia realizada este lunes, sin avances entre las partes, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) anunció un paro total de actividades por 72 horas en todo el territorio santafesino.

La medida se llevará adelante los días 8, 9 y 10 de abril, en línea con lo que ya había sido advertido días atrás por el plenario de secretarios generales, que había condicionado su implementación al resultado del encuentro paritario.

Desde el gremio indicaron que la reunión no arrojó resultados favorables y cuestionaron con dureza la postura de los representantes de los intendentes. En ese sentido, señalaron que las autoridades municipales “insisten con los descuentos de días” a los trabajadores que participaron de medidas de fuerza, lo que calificaron como una actitud de “disciplinamiento”.

FESTRAM dejó en claro que ese punto resulta inaceptable para avanzar en cualquier acuerdo salarial. “Ningún acuerdo es posible bajo la condición de aceptar descuentos de días”, remarcaron desde la entidad, al tiempo que sostuvieron que las acciones gremiales tienen como objetivo la defensa del poder adquisitivo de los salarios.

En el mismo sentido, el sindicato apuntó también contra el Gobierno provincial al considerar que, a través de los intendentes que participan en la paritaria, se intenta “debilitar la negociación salarial provincial” y desconocer el derecho de huelga.

De esta manera, el conflicto que ya venía escalando en los últimos días suma un nuevo capítulo y abre un escenario de fuerte impacto en los servicios municipales en toda la provincia, mientras las negociaciones continúan sin una resolución a la vista.