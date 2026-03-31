Benassi: “No podemos firmar algo que afecte el derecho a huelga”

Por Santotomealdía



El secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, se refirió a la reunión paritaria realizada este lunes y explicó los motivos por los cuales no se logró cerrar un acuerdo entre las partes.

En diálogo con el programa radial Nova al Día, el dirigente sostuvo que durante el encuentro se dieron instancias de discusión y análisis, pero que la negociación no pudo avanzar hacia una definición.

“No podemos firmar algo que afecte el derecho a huelga”, expresó, al fundamentar la postura del sector sindical frente a uno de los puntos planteados en la mesa paritaria.

Benassi remarcó que desde el gremio no están dispuestos a convalidar decisiones que impliquen limitar herramientas de reclamo, y señaló que esa fue una de las razones centrales por las cuales no se alcanzó un entendimiento.

En ese marco, confirmó que el paro de 72 horas se mantiene para los días 8, 9 y 10 de abril, aunque indicó que las modalidades de la medida aún se encuentran en definición y serán establecidas en las próximas horas.

Además, anticipó que podrían desarrollarse otras acciones gremiales, como movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos de la provincia, en función de cómo evolucione el conflicto.

Por último, el dirigente aclaró la situación en nuestra ciudad, donde —según explicó— existe un acuerdo vigente con el Ejecutivo local, por lo que este punto no forma parte del conflicto a nivel local, salvo que esa postura sea modificada.