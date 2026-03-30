Tragedia en San Cristóbal: un alumno ingresó armado a la escuela, mató a un compañero e hirió a otros

Un grave hecho de violencia conmocionó este lunes por la mañana a la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años ingresó armado a la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, abrió fuego contra sus compañeros y provocó la muerte de un adolescente de 13 años, además de dejar al menos otros dos estudiantes heridos.

El ataque se produjo alrededor de las 7.10, en momentos en que la comunidad educativa se encontraba reunida en el patio interno para el izamiento de la bandera. Según relató el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el agresor extrajo un arma —que sería una escopeta— desde su mochila y efectuó varios disparos en medio de la formación.

Producto del ataque, un alumno de 13 años murió en el lugar, mientras que otros dos adolescentes, también menores de edad, resultaron heridos por perdigones. Uno de ellos debió ser trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela debido a la gravedad de las lesiones. El atacante fue aprehendido poco después del hecho.

De acuerdo a los primeros testimonios, la situación generó escenas de pánico dentro del establecimiento. Estudiantes y docentes comenzaron a correr en busca de resguardo tras escuchar las detonaciones. “Estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”, relató el padre de un alumno que presenció el ataque.

Muñoz indicó además que, según comentarios del entorno escolar, el agresor era considerado un buen alumno y no había evidenciado conductas conflictivas previas, lo que profundiza la conmoción en la comunidad.

Tras lo ocurrido, las autoridades dispusieron asueto y duelo institucional, además de la suspensión de todas las actividades previstas para la semana en la escuela ubicada en calle J. M. Bullo al 1400.

En la causa interviene el Ministerio Público de la Acusación, con la actuación del fiscal en turno, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar realizando peritajes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar cómo el menor accedió al arma.