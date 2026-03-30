Incendio fatal en Sauce Viejo: murió una mujer de 74 años

Una mujer de 74 años falleció como consecuencia de un incendio de gran magnitud que se desató en los últimos minutos del domingo en una vivienda de Sauce Viejo, en la zona de la arenera, y que generó una profunda conmoción entre los vecinos del lugar.

El siniestro se inició alrededor de las 23.30, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre un foco ígneo en el interior de un inmueble. De acuerdo a los primeros testimonios, las llamas avanzaron con rapidez y en pocos minutos comprometieron gran parte de la estructura. “Salían lenguas de fuego”, describieron quienes advirtieron la situación.

Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico junto a unidades de emergencia, que se encontraron con el incendio ya generalizado y comenzaron a trabajar para contener las llamas.

En medio del operativo, los uniformados confirmaron el desenlace fatal: en el interior de la vivienda fue hallada sin vida una mujer identificada por sus iniciales como T. M., de 74 años. Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, no fue posible rescatarla a tiempo.

Tras el hallazgo, se dispuso la preservación de la escena para el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones, que tendrán a su cargo determinar el origen del incendio. En paralelo, el fiscal en turno ordenó las primeras medidas, entre ellas el relevamiento del lugar y la realización de la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

El hecho causó un fuerte impacto en el barrio, donde la víctima era conocida y residía en la vivienda afectada.