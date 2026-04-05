Capitán Bermúdez: un automovilista con 1,8 de alcohol en sangre causó la muerte de dos jóvenes

La ciudad de Capitán Bermúdez, en el departamento San Lorenzo, se vio sacudida en la madrugada de este domingo por un trágico siniestro vial que dejó como saldo dos mujeres fallecidas. El hecho ocurrió cerca de las 02:50 horas en la intersección de Avenida Belgrano y calle Florida, cuando un automóvil impactó violentamente contra una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas.

De acuerdo al reporte de la Comisaría 2da de la Unidad Regional XVII, ambas mujeres circulaban en el vehículo menor. Una de ellas murió en el acto, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a raíz de las graves heridas sufridas.

Tras la intervención del personal policial y sanitario, se le realizó el test de alcoholemia al conductor del automóvil, un hombre domiciliado en Rosario. El examen, llevado adelante por personal municipal, arrojó un resultado de 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente los límites permitidos para conducir.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo en accidente de tránsito”, y el automovilista quedó a disposición de la Justicia, bajo la intervención del fiscal en turno, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación.

En el lugar trabajaron agentes del Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) junto al médico policial. Además, la fiscalía solicitó la participación de los equipos de Planimetría de Rosario para reconstruir la mecánica del siniestro.

Una vez finalizadas las tareas periciales, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario, mientras que los vehículos involucrados fueron removidos para restablecer la circulación en la zona. Al momento de la redacción, las autoridades continuaban con la identificación de una de las víctimas, quien había ingresado al hospital sin documentación.