Con eficacia y solidez, Colón derrotó a San Miguel y sigue arriba

Colón fue claro dominador y derrotó 3 a 0 a San Miguel en una lluviosa noche en el estadio Brigadier López, resultado que le permite mantenerse como líder —al menos de manera transitoria— de la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán volvió a mostrar una de sus principales virtudes: la eficacia en el arranque. A los pocos minutos de juego ya había encaminado el partido gracias a un doblete de Ignacio Antonio. El primero llegó tras una jugada colectiva por derecha que terminó con una definición acrobática dentro del área, mientras que el segundo se gestó nuevamente por ese sector, con un centro atrás que el mediocampista convirtió para firmar su primer doblete con la camiseta rojinegra.

Con la ventaja temprana, Colón manejó los tiempos del encuentro y generó más situaciones antes del descanso, aunque sin la precisión necesaria para ampliar la diferencia. San Miguel, que llegaba como uno de los animadores del torneo, mostró debilidades defensivas —especialmente por su sector izquierdo— y no logró inquietar con claridad.

En el complemento, el conjunto visitante intentó reaccionar con variantes desde el banco, pero volvió a sufrir por las bandas. De una de esas jugadas nació el penal que terminó de definir el encuentro: tras una mano en el área, Ignacio Lago se hizo cargo de la ejecución y estableció el 3 a 0 con un remate al medio.

A partir de allí, el Sabalero controló el desarrollo sin sobresaltos, administró energías y realizó modificaciones para sostener el ritmo. En defensa volvió a mostrarse sólido y el arquero Matías Budiño sumó su segundo partido consecutivo con la valla invicta.

El triunfo no solo le permitió a Colón encadenar su segunda victoria consecutiva, sino también cerrar la jornada como único líder con 14 puntos, a la espera de otros resultados. Con un equipo que empieza a consolidarse, el conjunto santafesino afrontará con mayor tranquilidad su próximo compromiso, nuevamente como local.