Colón recibe a San Miguel en un duelo de dos que pretenden ser protagonistas

Colón volverá a presentarse ante su gente este sábado desde las 19 en el estadio Brigadier López, donde recibirá a San Miguel por la fecha 8 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán afronta un compromiso exigente, pero con la posibilidad concreta de subirse a lo más alto de la Zona A. El encuentro contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y será transmitido a través de la plataforma LPF Play.

El “Sabalero” llega con 11 puntos en siete partidos y comparte la cima junto a Deportivo Morón y Racing de Córdoba, que recién jugarán el domingo. En ese contexto, un triunfo le permitiría quedar momentáneamente como único líder del grupo. Enfrente tendrá a un rival directo: San Miguel suma 9 unidades y también se prende en la pelea por los primeros puestos.

El conjunto rojinegro viene de una victoria importante por 2-0 frente a Patronato en Paraná, resultado que le permitió recuperarse tras la caída ante San Telmo. Ahora, buscará dar un paso más y conseguir por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos, algo clave para consolidarse en la pelea.

Colón podría formar con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lertora, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Del otro lado estará el equipo conducido por Gustavo “Sapito” Coleoni, que ha mostrado solidez en este arranque de campeonato y llega a Santa Fe con aspiraciones de dar el golpe. Formaría con Juan Manuel Lungarzo; Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Damián Adín; Iván Ramírez, Kevin Gecer, Máximo Oses y Felipe Coronel; Alexis Delgado, Fabrizio Almeida y Jorge Ferrero.