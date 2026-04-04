Lunes 06 de abril de 2026

Deportes — 04.04.2026 —

Colón recibe a San Miguel en un duelo de dos que pretenden ser protagonistas

El Sabalero viene de una importante victoria como visitante y buscará ratificar su buen momento en casa, frente a un rival que también llega con aspiraciones. Se juega desde las 19 en el Brigadier López.

Colón quiere una nueva victoria en casa para afianzarse arriba.
Colón quiere una nueva victoria en casa para afianzarse arriba.

Colón volverá a presentarse ante su gente este sábado desde las 19 en el estadio Brigadier López, donde recibirá a San Miguel por la fecha 8 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán afronta un compromiso exigente, pero con la posibilidad concreta de subirse a lo más alto de la Zona A. El encuentro contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y será transmitido a través de la plataforma LPF Play.

El “Sabalero” llega con 11 puntos en siete partidos y comparte la cima junto a Deportivo Morón y Racing de Córdoba, que recién jugarán el domingo. En ese contexto, un triunfo le permitiría quedar momentáneamente como único líder del grupo. Enfrente tendrá a un rival directo: San Miguel suma 9 unidades y también se prende en la pelea por los primeros puestos.

El conjunto rojinegro viene de una victoria importante por 2-0 frente a Patronato en Paraná, resultado que le permitió recuperarse tras la caída ante San Telmo. Ahora, buscará dar un paso más y conseguir por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos, algo clave para consolidarse en la pelea.

Colón podría formar con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lertora, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea

Del otro lado estará el equipo conducido por Gustavo “Sapito” Coleoni, que ha mostrado solidez en este arranque de campeonato y llega a Santa Fe con aspiraciones de dar el golpe. Formaría con Juan Manuel Lungarzo; Dixon Rentería, Facundo Cardozo, Damián Adín; Iván Ramírez, Kevin Gecer, Máximo Oses y Felipe Coronel; Alexis Delgado, Fabrizio Almeida y Jorge Ferrero.

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