Unión festejó un trabajado triunfo ante Riestra y se acomoda arriba

Unión volvió al triunfo en un momento clave del Torneo Apertura 2026. En el estadio 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón se impuso por 2 a 0 frente a Deportivo Riestra, por la fecha 13 de la Zona A, y cortó una racha de tres partidos sin victorias. Los goles de Marcelo Estigarribia, de penal, y Cristian Tarragona, en el cierre, le dieron al “Tatengue” un resultado que lo mete en zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto santafesino fue superior durante gran parte del encuentro y logró abrir el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Tras una jugada iniciada por Lautaro Vargas, el árbitro Darío Herrera sancionó penal y Estigarribia lo cambió por gol, cortando su sequía y estableciendo el 1-0.

Poco después, el partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Jonatan Goitía en Riestra, quien había ingresado segundos antes y vio la roja tras un planchazo revisado por el VAR. Con un hombre más desde los 25 minutos de la primera etapa, Unión quedó en una posición ideal para manejar el trámite.

Sin embargo, en el segundo tiempo el local no logró plasmar esa superioridad en el resultado. Generó varias situaciones claras —con Julián Palacios como uno de los más peligrosos—, pero falló en la definición y no pudo aprovechar los espacios que dejaba el rival. Esa falta de eficacia mantuvo con vida a Riestra, que pese a la desventaja numérica empezó a adelantarse en el campo y a inquietar en los minutos finales.

El cierre se volvió tenso para Unión. A los 48 minutos, Matías Mansilla sostuvo la ventaja con una gran atajada ante un remate de Nicolás Benegas que pudo haber significado el empate. En la jugada siguiente, cuando el visitante empujaba, Ignacio Arce cometió un error en la salida y le dejó el gol servido a Cristian Tarragona, que definió para sentenciar el 2-0 definitivo.

Más allá del dominio, el equipo de Madelón terminó sufriendo más de lo esperado por no haber liquidado el partido antes. Aun así, el triunfo le permite acomodarse en la tabla: quedó en el quinto puesto de la Zona A y volvió a meterse en zona de playoffs, recuperando confianza de cara a la recta final del campeonato.

El próximo compromiso de Unión será ante Estudiantes de La Plata, en un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el torneo.