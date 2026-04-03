Enzo Fernández, en el radar de Real Madrid, fue sancionado por Chelsea

El mediocampista argentino Enzo Fernández fue sancionado por Chelsea luego de realizar declaraciones en las que dejó entrever su interés por jugar en Real Madrid, lo que generó malestar en el club inglés.

La situación se originó días atrás, cuando el volante se encontraba en Argentina durante la última doble fecha FIFA. En una transmisión por streaming, expresó su deseo de vivir en Madrid, en lo que fue interpretado como un guiño al conjunto español, que en más de una ocasión mostró interés en incorporarlo.

Las palabras no cayeron bien en la dirigencia ni en el cuerpo técnico del equipo londinense, que decidió aplicar una sanción disciplinaria. El entrenador Liam Rosenior confirmó la medida y explicó que el jugador “se pasó de la raya”, motivo por el cual no será tenido en cuenta en los próximos compromisos.

Como consecuencia, Fernández no estará disponible en dos partidos importantes para el Chelsea: el cruce ante Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup, y el duelo frente a Manchester City por la Premier League, donde el equipo necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

El conjunto inglés atraviesa una temporada irregular. Si bien logró consagrarse en el Mundial de Clubes 2025, no pudo sostener un buen rendimiento en la liga local ni en competencias europeas, por lo que la FA Cup aparece como una de las últimas oportunidades para cerrar el año con un título.

Fernández, que llegó al Chelsea a comienzos de 2023 tras su destacada actuación en el Mundial de Qatar, acumula más de 160 partidos con la camiseta del club, con 28 goles y 29 asistencias, además de haber sumado la Conference League y el mencionado Mundial de Clubes en su palmarés reciente.