Tensión en aumento: Irán asegura haber derribado un F-35 y EE.UU. guarda silencio

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró este viernes que logró derribar un avión de combate F-35 de Estados Unidos mientras sobrevolaba el espacio aéreo del centro del país.

A través de un comunicado difundido por su canal oficial, la fuerza iraní indicó que la aeronave fue alcanzada por sistemas de defensa aérea de su División Aeroespacial. Según detallaron, el impacto provocó la destrucción total del caza antes de que se estrellara.

Desde el CGRI señalaron que el avión pertenecería al escuadrón Lakenheath, vinculado a una base aérea británica, y afirmaron que el piloto no pudo ser localizado. En ese sentido, sostuvieron que, debido a las explosiones registradas tras el impacto, las probabilidades de que haya sobrevivido serían bajas.

Hasta el momento, Estados Unidos no emitió una respuesta oficial sobre el hecho.

No es la primera vez que Irán asegura haber alcanzado este tipo de aeronaves. Días atrás, había informado que uno de sus sistemas de defensa había impactado sobre otro F-35 en la misma zona, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia. En aquella oportunidad, Washington confirmó el incidente y señaló que el piloto se encontraba fuera de peligro.

El episodio se produce en medio de una escalada de tensión en Medio Oriente, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero, que derivaron en una respuesta de Teherán con misiles y drones sobre objetivos militares en la región.

En este contexto, las autoridades iraníes sostienen que han logrado derribar varias aeronaves consideradas hostiles desde el inicio del conflicto.