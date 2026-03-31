San Cristóbal despidió a Ian en medio de una profunda conmoción

El último adiós a Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en la escuela N.º 40 de San Cristóbal, estuvo marcado por el dolor, el silencio y una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad.

El cortejo recorrió brevemente las calles de San Cristóbal, con una parada en una parroquia y otra en el club Independiente -donde Ian jugaba al fútbol-, antes de llegar al cementerio local, donde fue inhumado en medio de una despedida íntima y atravesada por la angustia.

Precisamente en la institución deportiva se vivió uno de los momentos más emotivos. Vestidos con camisetas rojas y pantalones blancos, decenas de compañeros formaron una larga fila para despedirlo. Muchos llegaron acompañados por sus familias y entrenadores, y aguardaron en silencio la llegada del cortejo fúnebre. La emoción se desbordó y las lágrimas se hicieron inevitables en una ciudad donde la tragedia sigue siendo difícil de asimilar.

El velatorio había comenzado la noche anterior, cerca de las 22, luego de que el cuerpo fuera trasladado desde la ciudad de Santa Fe, donde se le practicó la autopsia. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos se acercaron para acompañar a los seres queridos del adolescente. Incluso durante la madrugada, la escalinata de la escuela se transformó en un improvisado santuario, con velas encendidas y muestras de dolor.

Mientras tanto, la investigación del hecho continúa sumando elementos. El atacante, un alumno de 15 años, permanece alojado en un lugar confidencial junto a su madre, bajo resguardo, a la espera de la audiencia prevista para el próximo viernes, donde se avanzará en la atribución de responsabilidades. Por su edad, es considerado no punible.

En las últimas horas comenzaron a conocerse detalles sobre su situación personal. Según indicaron desde su defensa, el adolescente habría manifestado no estar conforme con su vida y haber atravesado intentos de autolesión desde temprana edad. Sin embargo, tanto autoridades escolares como del Ministerio de Educación provincial señalaron que no existían antecedentes ni alertas dentro del ámbito educativo que permitieran anticipar un episodio de esta magnitud.

“Estamos frente a un hecho que nos interpela como sociedad. No había registros que hicieran prever esta tragedia”, indicaron desde la cartera educativa, al tiempo que anunciaron un plan de acompañamiento para la comunidad escolar. La iniciativa incluye asistencia a docentes, dispositivos específicos para estudiantes y espacios de diálogo en las escuelas de la ciudad.

Otro de los puntos bajo investigación es el origen del arma utilizada en el ataque. Según relató el abuelo del agresor, la escopeta habría sido sustraída de su vivienda horas antes del hecho. El hombre aseguró que no mantenía un vínculo cercano con su nieto y que nunca le enseñó a utilizar ese tipo de arma.

En este contexto, San Cristóbal atraviesa horas de duelo e incertidumbre, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias de un ataque que dejó una marca profunda en la comunidad educativa y en toda la ciudad.