Dolor en San Cristóbal: el mensaje de la escuela tras el tiroteo que dejó un alumno fallecido

Por Santotomealdía



La Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal emitió un comunicado oficial tras el violento episodio ocurrido este lunes, en el que un adolescente de 15 años abrió fuego dentro del establecimiento y provocó la muerte de un estudiante de 13 años.

El mensaje fue difundido horas después del ataque, en medio de la conmoción que atraviesa la comunidad educativa, mientras que la Municipalidad de San Cristóbal confirmó un duelo de 48 horas por el fallecimiento del joven.

A través de sus canales oficiales, la institución expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido y manifestó su acompañamiento a las familias afectadas. “La Comunidad Educativa acompaña con profundo pesar a las familias de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia ocurrido en la jornada de hoy”, señalaron.

Además, indicaron que “toda la comunidad educativa se encuentra profundamente afectada” y remarcaron la necesidad de transitar este momento de manera conjunta, con especial atención en los jóvenes.

En el mismo comunicado, la escuela recomendó a las familias generar espacios de diálogo y contención con sus hijos, con el objetivo de abordar el impacto de lo sucedido en los estudiantes.

Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años perdió la vida y otros tres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, quien debió ser trasladado primero a Rafaela y luego al Hospital Alassia, en la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, la Municipalidad de San Cristóbal también se expresó mediante un comunicado en redes sociales, en el que confirmó el decreto de 48 horas de duelo en la ciudad ante el “profundo dolor” que generó el hecho.

En ese mensaje, el gobierno local señaló que la víctima fatal era hijo de un trabajador municipal y expresó sus condolencias a la familia, compañeros y a toda la comunidad educativa, al tiempo que convocó a la sociedad a actuar con empatía, respeto y acompañamiento hacia los jóvenes.