En plana crisis energética, Cuba recibe ayuda humanitaria de Rusia

Una embarcación rusa con un cargamento de petróleo arribó a Cuba en medio de la profunda crisis energética que atraviesa la isla, marcada por la escasez de combustible y reiterados apagones.

Se trata del petrolero Anatoly Kolodkin, que transportó alrededor de 100.000 toneladas de crudo y llegó al puerto de Matanzas, donde se esperaba su descarga. El envío fue presentado por Moscú como parte de una asistencia de carácter humanitario ante las dificultades que enfrenta el país caribeño.

El arribo del buque se produce luego de varios meses con interrupciones en el suministro de combustible, en gran parte debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, que habían limitado los envíos hacia La Habana.

En ese contexto, trascendió que Washington permitió el ingreso del cargamento, en lo que representa una flexibilización del bloqueo energético que venía afectando a la isla.

La falta de petróleo impactó de lleno en el funcionamiento del país, con cortes de luz cada vez más prolongados y dificultades en servicios esenciales. Según estimaciones, el cargamento podría aliviar la situación solo de manera temporal, cubriendo poco más de una semana de demanda interna de combustible.

La crisis se profundizó tras la interrupción de los envíos desde Venezuela —históricamente su principal proveedor— y la reducción de suministros desde otros países, en un escenario de creciente presión internacional.

En paralelo, desde el Kremlin confirmaron que continuarán evaluando nuevos envíos. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia no puede mantenerse al margen de la situación que atraviesa Cuba y que seguirá trabajando para garantizar asistencia energética en este contexto crítico.