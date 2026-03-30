Irán rechaza el plan de tregua de EE.UU. por “excesivo e irrealista”

El gobierno de Irán cuestionó con dureza la propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos y aseguró que contiene exigencias “excesivas” y poco viables para avanzar en una negociación.

Así lo expresó el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, durante una conferencia de prensa en Teherán, donde brindó detalles sobre el plan de 15 puntos que fue acercado a través de intermediarios con el objetivo de poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El funcionario sostuvo que la iniciativa presentada por Washington incluye planteos que consideró “muy excesivos, poco realistas e irrazonables”, y remarcó que la posición de Irán se ha mantenido firme desde el inicio de las tensiones.

En ese sentido, Baghaei también cuestionó la postura estadounidense al señalar que “cambia constantemente sus posiciones” y que sus funcionarios muestran “comentarios y comportamientos contradictorios”.

Además, aclaró que hasta el momento no hubo negociaciones directas entre ambas partes. Según explicó, tras la última ronda de contactos realizada en Ginebra el 26 de febrero, Irán recibió mensajes a través de intermediarios —entre ellos Pakistán— en los que Estados Unidos manifestaba su intención de avanzar en un diálogo.

El portavoz agregó que Teherán no participó de las reuniones encabezadas por Pakistán junto a países de la región y evitó adelantar una definición sobre la propuesta, aunque indicó que el gobierno iraní dará a conocer su postura en el momento que considere oportuno.