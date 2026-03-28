Los hutíes de Yemen, aliados del régimen iraní, lanzaron misiles contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados del régimen iraní, dieron un paso más en la escalada del conflicto en Medio Oriente al lanzar este sábado un ataque con misiles balísticos contra territorio de Israel, en lo que representa su ingreso formal a las hostilidades.

El vocero del grupo insurgente, Yahya Saree, aseguró que se trató de la “primera operación” dirigida contra objetivos militares israelíes, en línea con las advertencias que habían realizado en las últimas horas sobre su decisión de intervenir directamente en el conflicto.

Desde Israel, las fuerzas de defensa confirmaron la detección de un misil disparado desde Yemen, un hecho que marca un nuevo punto de tensión en la región a un mes del inicio de la guerra.

El movimiento, conocido como Ansar Allah (Partidarios de Dios), controla amplias zonas del territorio yemení y forma parte del denominado “eje de la resistencia”, una alianza que incluye a grupos como Hezbolá, Hamás y milicias proiraníes en Irak.

Los hutíes surgieron en la década de 1990 como un movimiento que representa a los zaidíes, una rama del islam chiita, en un contexto de disputas internas en Yemen y tensiones con la influencia regional de Arabia Saudita.

La ofensiva también remite a antecedentes recientes: entre 2023 y 2025, el grupo ya había generado fuerte impacto en el comercio internacional al atacar rutas marítimas en el mar Rojo, una vía estratégica clave para el transporte de petróleo y mercancías.