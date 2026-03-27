Tras un caso que conmocionó a España, murió una joven luego de recibir la eutanasia

Después de casi dos años de disputa judicial, la joven española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, accedió a la eutanasia y murió este jueves 26 de marzo en Cataluña, tras recibir la autorización definitiva de los organismos competentes.

El procedimiento había sido avalado un mes atrás por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que supervisa la correcta aplicación de la ley de ayuda a morir. La resolución quedó firme luego de que la Justicia rechazara los últimos recursos presentados por su padre, Gerónimo Castillo, quien se oponía al proceso con el patrocinio de la organización Abogados Cristianos.

El caso tuvo un fuerte impacto público en España, no solo por su complejidad judicial, sino también por la división dentro del entorno familiar. Mientras el padre intentó frenar la eutanasia hasta el final, su madre, Yolanda Ramos, decidió acompañarla durante el proceso, aunque sin presenciar el momento de la muerte por expreso pedido de su hija.

La joven se encontraba internada en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes, en la provincia de Barcelona. Su fallecimiento se confirmó a las 16 (hora argentina), luego de la administración del procedimiento médico, que consiste en la combinación de fármacos destinados a inducir el sueño profundo y evitar el sufrimiento.

El recorrido judicial incluyó intervenciones de instancias superiores como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, además de una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo desestimó una medida cautelar para suspender la eutanasia y dejó habilitada su realización.

Noelia padecía una paraplejia irreversible producto de una lesión medular completa sufrida en octubre de 2022, tras haber sido víctima de una agresión sexual. Según se informó, su cuadro incluía dolores neuropáticos severos e incontinencia, lo que deterioró significativamente su calidad de vida.

En 2024 inició el pedido formal de eutanasia, que fue aprobado por los equipos médicos y los organismos de control previstos por la legislación española. Durante el proceso, la joven expuso públicamente su situación y los motivos de su decisión, vinculados al sufrimiento físico y emocional que atravesaba.

Tras conocerse el fallecimiento, Abogados Cristianos expresó su rechazo a la normativa vigente y sostuvo que el caso evidencia falencias en la ley de eutanasia, al tiempo que pidió cambios para evitar situaciones similares.

El caso de Noelia Castillo Ramos reavivó el debate en España sobre los alcances de la legislación vigente, la autonomía personal en decisiones sobre el final de la vida y el rol del Estado en la protección de personas en situación de vulnerabilidad.