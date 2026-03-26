Paritaria municipal: si no hay acuerdo el lunes, FESTRAM decretará un paro de 72 horas

El plenario de secretarios generales de FESTRAM resolvió este jueves que, en caso de no alcanzarse un acuerdo salarial en la reunión paritaria prevista para el lunes 30 de marzo, se llevará adelante un paro total de actividades por 72 horas en toda la provincia.

La medida de fuerza, que ya fue definida por los gremios, se concretaría los días 8, 9 y 10 de abril, en un escenario de negociación que continúa sin avances significativos.

En ese marco, desde la federación confirmaron que participarán de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial, instancia que será clave para intentar destrabar el conflicto.

Recién en ese punto, el plenario evaluó de manera crítica el desarrollo de las negociaciones. Según señalaron, el Gobierno provincial no estaría asumiendo el rol que le corresponde como coordinador de la mesa paritaria, tal como lo establece la normativa vigente.

Además, cuestionaron el accionar de los intendentes que forman parte de la discusión salarial, a quienes acusaron de manejarse con “improvisación” y de no asistir a reuniones pautadas en el marco de la conciliación obligatoria.

La advertencia sindical suma presión a la instancia del lunes, que aparece como determinante para evitar un nuevo conflicto en el sector municipal.