Uno de los jóvenes accidentados en Centenario y General López sigue en terapia intensiva

Por Santotomealdía



A dos días del grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Centenario y General López, se conoció el estado de salud actualizado de los dos jóvenes de 19 y 23 años que resultaron heridos tras el impacto.

Según el parte médico del hospital Cullen, uno de los jóvenes ya recibió el alta, mientras que el otro permanece internado con lesiones de consideración.

En detalle, el paciente que continúa hospitalizado presenta politraumatismos y una fractura facial compleja, por la cual debió ser intervenido por el equipo de cirugía de cabeza y cuello. Actualmente, se encuentra en terapia intensiva, hemodinámicamente estable.

El siniestro había ocurrido en la madrugada del domingo y había involucrado a una motocicleta 110 cc y una camioneta Toyota Hilux, lo que derivó en el traslado de ambos heridos al centro de salud de la capital provincial.

Mientras uno de los jóvenes ya pudo regresar a su domicilio, el otro continúa bajo cuidados intensivos, en tanto se sigue de cerca su evolución clínica.