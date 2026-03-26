Israel afirma haber abatido al jefe naval iraní que coordinaba el cierre del Estrecho de Ormuz

Israel aseguró haber abatido a Alireza Tangsiri, comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, ubicada sobre el estratégico Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con reportes difundidos por medios israelíes, el militar tenía un rol central en la coordinación de las operaciones vinculadas al control del paso marítimo, una ruta clave para el comercio energético global por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Hasta el momento, ni las Fuerzas de Defensa de Israel ni las autoridades de Irán emitieron comunicados oficiales ampliando detalles sobre el operativo o confirmando de manera independiente la información.

El estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más sensibles del conflicto en Medio Oriente, permanece bajo fuertes restricciones por parte de la República Islámica desde fines de febrero, en el marco de la escalada bélica en la región.