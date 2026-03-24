Versiones cruzadas sobre el supuesto plan de EE.UU. para frenar la guerra con Irán

En medio de la guerra en Medio Oriente, crecen las versiones sobre gestiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, aunque persisten dudas sobre su alcance real y falta de confirmación oficial.

En las últimas horas, distintos medios internacionales informaron que Washington habría impulsado un plan de 15 puntos con el objetivo de avanzar hacia un posible cese del conflicto. Según esas versiones, la propuesta habría sido canalizada a través de países mediadores como Pakistán, Egipto y Turquía.

Sin embargo, no hay confirmación pública de ese plan y desde Irán niegan que existan negociaciones en curso, lo que alimenta la incertidumbre sobre la veracidad y el estado de esas gestiones.

De acuerdo a los reportes, la iniciativa incluiría aspectos vinculados al programa nuclear, los misiles y la seguridad en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de energía.

Algunas versiones incluso sostienen que parte de esa propuesta habría sido aceptada por Teherán, aunque al mismo tiempo reconocen que “no hay pruebas reales” que respalden esa afirmación.

En paralelo, analistas advierten que la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, podría estar basada en la ambigüedad como herramienta de presión, en un intento por generar divisiones internas en la dirigencia iraní o ganar margen en el plano militar.

“Es muy difícil saberlo”, señalan especialistas, que no descartan que los anuncios sobre negociaciones puedan formar parte de una estrategia para condicionar al adversario o preparar nuevos movimientos en el conflicto.

Mientras tanto, la guerra continúa con ataques, intercambio de misiles y fuerte impacto en los mercados internacionales, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

En este escenario, los movimientos diplomáticos conviven con la escalada militar, y por el momento no hay señales claras de un acuerdo inminente, en un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.