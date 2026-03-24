A 50 años del golpe, el Gobierno provincial afirmó que “el ejercicio de la Memoria es una política de Estado”

A 50 años del último Golpe de Estado, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, afirmó que “el ejercicio de la Memoria es una política de Estado”, en el marco del acto central por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La actividad se llevó a cabo este 24 de marzo en el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, un sitio emblemático que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo: “Cada 24 de Marzo nos increpa, nos reclama, nos moviliza para que la historia no se repita, para que la Memoria, la Verdad y la Justicia no sean palabras vacías sino el fundamento ético de nuestras instituciones”.

En esa línea, remarcó que “debemos propiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”, y agregó: “Es nuestra responsabilidad trabajar diariamente por la Memoria, Verdad y Justicia como un deber ético y moral indelegable del Estado”.

Además, destacó el rol del espacio como herramienta pedagógica y señaló que durante 2025 ya se realizaron 133 recorridos con la participación de 3.500 estudiantes y docentes.

Tras el acto, se inauguró la muestra fotográfica “50 años-Nunca Más” de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

En el marco de la agenda oficial, también se anticipó la licitación de obras para transformar la Quinta de Funes en un Espacio de Memoria, con el objetivo de preservar y resignificar otro sitio vinculado al terrorismo de Estado.