Según el Gobierno provincial, el fin de semana largo generó un movimiento económico de más de $18.000 millones

Por Santotomealdía



Según el Gobierno provincial, el fin de semana largo de marzo generó un impacto económico de más de $18.000 millones, con la participación de más de 60.000 turistas y excursionistas en distintos puntos del territorio.

De acuerdo a los datos difundidos oficialmente, el gasto promedio diario por visitante fue de $94.100, en el marco de una agenda que incluyó eventos culturales, deportivos y gastronómicos distribuidos en diferentes localidades.

Entre las actividades más convocantes, se destacaron propuestas en el sur provincial como el Salón del Automóvil en Funes, la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario y distintos recitales y eventos culturales. También hubo convocatorias en otras ciudades, como espectáculos musicales, festivales y celebraciones populares.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este movimiento permitió sostener la actividad turística y generar impacto económico, incluso en un contexto atravesado por condiciones climáticas variables.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó: “Cada evento y cada propuesta cultural genera trabajo, consumo y movimiento económico. Este fin de semana largo demuestra que el turismo es también producción: detrás de cada visitante hay hoteles, restaurantes, transporte y comercio que se activan”.

Por su parte, desde el área de Turismo remarcaron que la diversidad de propuestas permitió mantener el flujo de visitantes y consolidar a la provincia como un destino elegido para escapadas de corta duración.

El informe oficial también anticipa una nueva agenda de actividades de cara a Semana Santa, con eventos culturales, deportivos y turísticos en distintas localidades.