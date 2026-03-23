Trump anunció cinco días de tregua y apuesta a una salida negociada del conflicto en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán, en medio de la escalada del conflicto en el Golfo. La decisión fue comunicada a través de su red social Truth Social y estará vigente por un período inicial de cinco días, condicionado al avance de las negociaciones en curso.

El mandatario calificó como “profundas y constructivas” las conversaciones mantenidas en las últimas 48 horas y aseguró que ordenó posponer cualquier ofensiva mientras se evalúan posibles salidas diplomáticas. La medida introduce una pausa en un escenario que venía mostrando una rápida intensificación.

Hasta este lunes, la tensión había alcanzado uno de sus puntos más críticos tras el ultimátum lanzado por Trump, quien exigió a Irán la reapertura total del Estrecho de Ormuz bajo la amenaza de ataques contra centrales eléctricas del país asiático. La advertencia había sido emitida el sábado, con un plazo de 48 horas que generó preocupación internacional por una posible escalada militar.

Desde Teherán, la respuesta fue inmediata: autoridades políticas y militares advirtieron que cualquier agresión sería respondida con represalias en toda la región. Incluso señalaron que podrían atacar infraestructura energética y estratégica vinculada a Estados Unidos e Israel, ampliando el riesgo de un conflicto de mayor alcance.

El endurecimiento de las posiciones se produjo luego de que fuerzas iraníes intensificaran el control sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. Aunque el paso marítimo permanece abierto, se encuentra bajo estricta vigilancia en un contexto de guerra.

La posibilidad de ataques sobre instalaciones energéticas encendió alarmas globales. Funcionarios iraníes advirtieron que una ofensiva sobre centrales eléctricas podría provocar un “apagón” regional, con consecuencias directas sobre servicios esenciales como hospitales, plantas desalinizadoras y redes de distribución de alimentos.

En los países del Golfo, gran parte del abastecimiento de agua potable depende de plantas desalinizadoras, por lo que un eventual ataque a estas infraestructuras podría derivar en una crisis humanitaria de gran escala. A esto se suma el riesgo ambiental asociado a posibles daños en instalaciones petroleras, con impacto directo en los precios internacionales de la energía.

En paralelo a la escalada militar, comenzaron a circular versiones sobre contactos preliminares dentro de la administración estadounidense para evaluar escenarios de posguerra. Sin embargo, hasta el momento no se reabrieron canales formales de negociación, y desde Irán sostienen que cualquier diálogo dependerá del cese de las hostilidades.

La pausa anunciada por Trump llega en un momento clave, cuando el conflicto ya lleva varias semanas y el plazo del ultimátum estaba por vencerse. Los próximos días serán determinantes para definir si la tensión deriva en una confrontación regional más amplia o si se abre una instancia concreta de negociación.