Nueva York: un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

Una aeronave y un camión de bomberos colisionaron este domingo por la noche en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia, en Queens, Nueva York, provocando un amplio operativo de emergencia y dejando un saldo fatal. El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando el avión ya había aterrizado y se desplazaba hacia la puerta de embarque.

El avión, operado por Jazz Aviation, socio regional de Air Canada, cumplía el vuelo compartido AC8646/JZA646 proveniente de Montreal. Según datos de seguimiento aéreo, la aeronave aterrizó en medio de condiciones meteorológicas adversas, lo que forma parte de las circunstancias que son analizadas en la investigación.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso a las 23:38 sobre un avión que había impactado contra un vehículo en la pista, aunque no se brindaron detalles adicionales oficiales en ese momento.

En el avión viajaban 76 personas, entre ellas 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Tras la colisión, los ocupantes fueron evacuados en la pista y más de una docena de pasajeros resultaron heridos de diversa gravedad, según reportes preliminares.

El impacto provocó graves daños en la parte frontal de la aeronave, que quedó elevada sobre la pista. Como consecuencia del choque, murieron el piloto y el copiloto, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

Por su parte, al menos dos agentes de la Autoridad Portuaria que se encontraban en el camión de bomberos resultaron heridos. Ambos presentan fracturas en las extremidades y permanecen internados, aunque fuera de peligro.

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso el cierre del aeropuerto LaGuardia, mientras se desarrollan las tareas de asistencia, peritaje y remoción de los restos.