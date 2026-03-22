Dura caída de Colón: perdió 3-1 con San Telmo en su peor partido del torneo

Colón sufrió este domingo una dura derrota por 3 a 1 ante San Telmo en la Isla Maciel, en el marco de la sexta fecha de la Primera Nacional, y perdió el invicto que arrastraba en el torneo.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán tuvo su peor rendimiento en lo que va del campeonato, con graves errores defensivos, falta de juego y una reacción tardía que no alcanzó para revertir el resultado. Por su parte, el conjunto local fue más claro, aprovechó sus oportunidades y consiguió su primer triunfo en el certamen.

Desde el inicio, San Telmo mostró mayor intensidad y generó las primeras situaciones de peligro, con un activo Joel González, quien ya exigía a Budiño en los minutos iniciales. Colón, en cambio, se mostró impreciso, sin ideas y con dificultades para hacer pie en el partido.

La diferencia llegó sobre el final del primer tiempo, cuando González capitalizó una desinteligencia defensiva y marcó el 1-0, reflejando lo que había sido el desarrollo del juego.

El segundo tiempo comenzó con una demora de más de 40 minutos por la falta de ambulancia, pero el parate no modificó el trámite. A los pocos minutos de la reanudación, nuevamente González amplió la ventaja (2-0) y complicó aún más a un Colón que no encontraba respuestas.

Medrán movió el banco y el equipo mostró una leve reacción. Con mayor empuje, el Sabalero llegó al descuento a los 19 minutos, tras un gran cabezazo de Alan Bonansea, que puso el 2-1 y renovó las esperanzas.

Incluso, Colón estuvo cerca del empate con una doble chance de Facundo Castro, pero apareció la figura de Joaquín Enrico, exjugador del club, con una doble atajada clave para sostener la ventaja local.

Sin embargo, cuando parecía que la visita podía meterse en partido, volvió a fallar en defensa. Un nuevo error fue aprovechado por Franco Tisera, que marcó el 3-1 definitivo y sentenció el encuentro.

Con este resultado, Colón quedó con 8 puntos y cayó al séptimo puesto de la Zona A, en un partido que dejó más preocupación por el rendimiento que por la posición en la tabla.

En la próxima fecha, el Sabalero buscará recuperarse cuando visite a Patronato en Paraná, en un nuevo desafío fuera de casa.