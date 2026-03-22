Adiós a la diferencia de gol: Conmebol priorizará los duelos directos para desempatar en fase de grupos

La Conmebol introdujo un cambio significativo en el reglamento de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, al modificar el sistema de desempate en la fase de grupos y dejar en segundo plano la diferencia de gol general.

A partir de esta edición, en caso de igualdad de puntos entre equipos, el primer criterio será el rendimiento en los enfrentamientos directos. Es decir, se tendrá en cuenta la cantidad de puntos obtenidos en los partidos disputados entre sí.

Si la paridad se mantiene, el reglamento establece que se evaluará la diferencia de gol en esos duelos directos y luego la cantidad de goles convertidos en esos mismos enfrentamientos.

Recién en una instancia posterior se considerará la diferencia de gol total en el grupo, seguida por la cantidad de goles a favor en toda la fase.

El cambio apunta a dar mayor valor al rendimiento cara a cara y reducir la incidencia de resultados abultados frente a rivales más débiles. Además, la Conmebol ratificó que no se utilizarán ni el ranking ni el criterio del gol de visitante para estas definiciones.

En caso de persistir la igualdad, el reglamento contempla variables disciplinarias: avanzará el equipo con menor cantidad de tarjetas rojas y luego el que tenga menos amonestaciones. Como última instancia, se recurrirá a un sorteo.

Desde el organismo sudamericano aclararon que esta modificación rige exclusivamente para la fase de grupos, mientras que en las etapas eliminatorias se mantendrá el formato actual: en caso de igualdad en el resultado global, la serie se definirá directamente por penales, sin tiempo suplementario, salvo en la final, donde sí habrá prórroga.