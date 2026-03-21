España lanza un plan económico con alivio en tarifas por la guerra en Medio Oriente

El Gobierno de España aprobó este viernes un paquete de medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en Medio Oriente, a través de un Consejo de Ministros extraordinario. El plan contempla unas 80 iniciativas por un monto total de 5.000 millones de euros, con foco en alivios fiscales, subsidios y asistencia a distintos sectores.

El anuncio fue encabezado por el presidente Pedro Sánchez, tras una reunión clave entre el PSOE y Sumar. Como resultado, se aprobaron dos decretos: uno general con la mayoría de las medidas y otro específico orientado al sector de la vivienda.

Según se informó, el paquete entraba en vigencia este sábado y se mantendrá activo “el tiempo que sea necesario”, en función de la evolución del conflicto internacional. En ese sentido, el mandatario advirtió que el alcance de la crisis dependerá de la duración de la guerra y de sus efectos sobre la economía global.

Entre las principales disposiciones se destacan rebajas impositivas sobre la energía y los combustibles. El Gobierno decidió reducir el IVA al 10% tanto para la gasolina como para el gasoil, además de llevar el impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea. De acuerdo con estimaciones oficiales, estas medidas podrían generar una baja de hasta 30 céntimos por litro, lo que implicaría un ahorro cercano a los 20 euros por carga para un vehículo promedio.

En el caso de la electricidad, se aplicará una reducción del 60% en la carga impositiva, que incluye la baja del IVA al 10%, la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción del tributo especial sobre la electricidad al 0,5%.

El paquete también prevé ayudas directas de 20 céntimos por litro de combustible para sectores como el transporte, la producción agropecuaria y la pesca, además de subsidios para la compra de fertilizantes. El objetivo, según el Ejecutivo, es sostener la actividad y evitar un traslado mayor de costos a los precios de los alimentos.

Otra de las medidas centrales es la prohibición de despidos por motivos económicos en aquellas empresas que reciban asistencia estatal vinculada a esta crisis. Desde el Gobierno señalaron que se buscará proteger el empleo y garantizar el funcionamiento de pymes, industrias y actividades clave.

En paralelo, la negociación dentro de la coalición oficialista incluyó un capítulo específico sobre vivienda. Allí se acordó una prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027, una iniciativa impulsada por Sumar que fue incorporada en un decreto independiente.

Al presentar el plan, Sánchez aseguró que el objetivo es desplegar un “escudo social y económico” para amortiguar el impacto de la crisis y sostuvo que España busca posicionarse como uno de los países con mayor nivel de protección frente a las consecuencias de la guerra.