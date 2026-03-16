Lunes 16 de marzo de 2026

Interés General — 16.03.2026 —

El Municipio informó sobre el avance de las tareas de bacheo en Luján y Alvear

Según se detalló, en esa intersección continúan los trabajos de mantenimiento y reparación del pavimento para mejorar la transitabilidad. Piden circular con precaución por la zona.

Las tareas de bacheo continúan en Avenida Luján y Alvear. (Foto: MST)
Las tareas de bacheo continúan en Avenida Luján y Alvear. (Foto: MST)

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos de bacheo se llevan adelante en la intersección de las calles Luján y Alvear.

Según se señaló, las labores consisten en la reparación del pavimento con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad, mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

Por la realización de estos trabajos, desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución en el sector, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

“Estas intervenciones forman parte de las acciones que el Municipio realiza de manera permanente para conservar y mejorar el estado de las calles de la ciudad, priorizando aquellos sectores que requieren reparaciones para garantizar un tránsito más seguro y ordenado”, señalaron.

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