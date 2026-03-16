Robo millonario en Adelina Oeste: se llevaron 13 millones de pesos y un arma

Por Santotomealdia

Durante la madrugada del domingo se registró un importante robo en una vivienda ubicada sobre Roverano al 3800, en barrio Adelina Oeste. Delincuentes ingresaron al domicilio mientras su propietario se encontraba ausente y se llevaron una suma cercana a los 13 millones de pesos en efectivo, además de un arma de fuego.

De acuerdo con la denuncia realizada por la víctima, un hombre de 37 años, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. Según relató, se había retirado de su casa durante algunas horas para cenar y al regresar advirtió que personas desconocidas habían ingresado al lugar y cometido el robo.

Los ladrones sustrajeron 7 millones de pesos que se encontraban guardados en una caja fuerte dentro de la vivienda. También se llevaron una mochila de color rojo y negro que contenía otros 6 millones de pesos en efectivo. Además, del interior de la casa fue robado un revólver marca Taurus junto con una caja con 50 municiones del mismo calibre.

Tras el aviso al 911, personal del Comando Radioeléctrico se presentó en el lugar y entrevistó al propietario para conocer detalles de lo ocurrido. Posteriormente se dio intervención a peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron en la vivienda realizando tareas de levantamiento de rastros.

Según trascendió, los especialistas lograron levantar dos huellas dactilares en el lugar, las cuales serán sometidas a peritajes y cotejadas en las bases de datos para intentar identificar a los autores del hecho.

La causa fue caratulada como robo y quedó a cargo de la fiscalía de turno. Por el momento no hay personas detenidas, mientras los investigadores intentan determinar cómo lograron ingresar a la vivienda y si los delincuentes contaban con información previa sobre la ausencia del propietario.