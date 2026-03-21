FESTRAM denuncia “mala fe” de los intendentes y acusa al Gobierno provincial de dilatar la paritaria

Por Santotomealdía



La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) emitió un duro comunicado tras la fallida audiencia de conciliación obligatoria, en el que cuestionó tanto a los intendentes como al Gobierno provincial por la falta de avances en la negociación salarial.

En ese sentido, el gremio sostuvo que “los Intendentes no participaron de la audiencia convocada para el día de la fecha en la ciudad de Rosario por parte de la cartera laboral provincial”, y consideró que esta situación profundiza el conflicto en curso.

Desde la entidad sindical afirmaron que “ha quedado demostrada la mala fe de los representantes de los ejecutivos locales respecto a sus trabajadores y que su único interés es dilatar las negociaciones, ya que siguen ofreciendo una propuesta ya rechazada”. Además, remarcaron que “por un lado, solicitaron la conciliación ante la inminencia de una medida de fuerza y por el otro no asisten a las audiencias programadas”.

El comunicado también incluyó cuestionamientos hacia la administración provincial. Según FESTRAM, “ya es ostensible que el Gobierno Provincial no hace ningún esfuerzo por abordar seriamente la situación de los municipios y de sus trabajadores y trabajadoras”, y agregaron que esto “no deja margen a dudas sobre el rol del Gobernador Maximiliano Pullaro para dilatar las soluciones para miles de familias municipales”.

En relación al contexto económico, el gremio advirtió que “se hacen realidad los pronósticos que FESTRAM advirtió, en un escenario de ajuste por la baja en la recaudación derivado de la caída de la actividad económica, los municipios y comunas hacen pagar a sus trabajadores la ‘política motosierra’”.

Asimismo, cuestionaron la postura de los intendentes frente al conflicto y señalaron que “en un escenario donde los trabajadores luchan por recuperar salario perdido frente a la inflación, los intendentes se pretenden demostrar valientes con amenazas de descuentos de días a sus trabajadores, pero se mantienen callados frente a un presidente que expresa que ‘cobrar impuestos es robarle plata a la gente’, no demuestran valor para defender los recursos que las ciudades necesitan para sus gestiones”.

Finalmente, FESTRAM solicitó que “el gobierno santafesino vuelva a convocar al ámbito paritario natural”, y advirtió que “la actitud que hoy se ha manifestado convalida la resolución del estado de alerta y movilización que FESTRAM aprobó oportunamente”.