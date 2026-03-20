Extienden hasta el 24 de marzo la preinscripción para la secundaria virtual

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe extendió hasta el martes 24 de marzo el período de preinscripción 2026 para cursar el primer año de la secundaria virtual, destinada a jóvenes y adultos de todo el territorio provincial. Hasta el momento, ya se registraron 5.773 personas interesadas en finalizar sus estudios obligatorios.

“Desde el Ministerio de Educación seguimos generando oportunidades para que jóvenes y adultos puedan completar la escuela secundaria. La continuidad de esta propuesta virtual permite estudiar y contar, además, con acompañamiento pedagógico y presencia territorial, garantizando que más santafesinos accedan al derecho a la educación”, señaló el ministro de Educación, José Goity.

El cursado comenzará el miércoles 8 de abril y tendrá una duración de tres años, correspondientes al Ciclo de Formación Básica y Orientada. Para inscribirse, las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años, residir en la provincia de Santa Fe y contar con el séptimo grado de la escuela primaria aprobado.

La propuesta se desarrollará a través de módulos interdisciplinarios en aulas virtuales, con acompañamiento permanente de tutores. Además, el programa prevé encuentros presenciales obligatorios en sedes territoriales distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Quienes deseen preinscribirse deberán completar el formulario online disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/z1tshD45VEZvCnrM8.

Para más información o consultas, también se puede llamar al teléfono 341 4249064, enviar un correo electrónico a [email protected] o dirigirse a la sede de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) Nº 1330, ubicada en Buenos Aires 981, en la ciudad de Rosario.

La Eempa Nº 1330 es una institución de gestión estatal que, aunque tiene su sede administrativa en Rosario, ofrece esta propuesta educativa con alcance en toda la provincia de Santa Fe.